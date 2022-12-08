Москалькова об обмене Грайнер на Бута: это новогодний подарок

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен баскетболистки США Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута — это новогодний подарок.

"Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций", — отметила она.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве России сообщили, что американская баскетболистка Грайнер освобождена из российской тюрьмы для обмена на предпринимателя Бута.

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