Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен баскетболистки США Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута — это новогодний подарок.
"Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций", — отметила она.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве России сообщили, что американская баскетболистка Грайнер освобождена из российской тюрьмы для обмена на предпринимателя Бута.
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