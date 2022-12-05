Польские активисты попытались сорвать встречу с украинской писательницей Забужко

В Кракове активисты движения "Всепольская молодёжь" попытались сорвать встречу с украинской писательницей Оксаной Забужко, которая получила свою так называемую популярность за отрицание Волынской резни и прославление Бандеры*. Об этом сообщает EADaily.

Активисты развернули плакат с надписью "В Польше нет места бандеризму!" и подчеркнули, что готовы и дальше выступать против отрицания исторических фактов до тех пор, пока украинка не изменит свою позицию.

Забужко считает, что убийца поляков Роман Шухевич — это "выдающийся политик и государственный деятель".

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)