Военный аналитик Герасимов: "Россия поднимается, Европа разваливается"

Военный аналитик Игорь Герасимов прокомментировал Pravda. Ru новость агентства Bloomberg о том, что еврокомиссар Тьерри Бретон бойкотировал саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС.

"Это говорит о том, что страны Евросоюза начали выражать неудовольствие более открыто, потому что теперь США переманивают европейские компании к себе в страну, тогда как раньше делали это с фирмами Китая и Юго-Восточной Азии. Европейцы этим недовольны: сокращение рабочих мест и утрата технологий. Это демарш, конечно, но не более того. Последствий это иметь не будет, потому что Европа не имеет той самостоятельной силы, которая можем что-то изменить в мире", — сказал Герасимов.

По его мнению, экономическая модель ЕС будет ухудшаться, тогда как Россия укрепляется.

"Интересные геополитические качели: Россия поднимается, Европа разваливается. Я не вижу в Евросоюзе перспективы стабилизации той экономической модели, которая у них была. Я вижу только дальнейшее её ухудшение. Мало того, я предвижу приход туда войны в той или иной форме", — отметил собеседник издания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался посещать США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий. Он объяснил своё решение тем, что данное мероприятие не уделяет достаточного внимания проблемам, которые сейчас стоят перед лидерами европейских стран.