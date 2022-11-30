Медведев о сообщении фон дер Ляйен: "Нет никакого ЕС, есть штат номер 51"

По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Евросоюз окончательно перестал существовать как самостоятельная единица со своим мнением. Теперь представители ЕС — всего лишь приспешники США, а потому могут смело именоваться "штатом 51".

Таким прозвищем Медведев наградил ЕС после того, как из Twitter* было удалено сообщение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно потерь ВСУ.

"Неистовая тетка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ в своём твиттере. Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее фон дер Ляйен сообщила в своём посте о 20 тысячах мирных жителей и 100 тысячах украинских военных, погибших в ходе спецоперации. После этого данные о количестве погибших ВСУшниках и мирных гражданах были полностью удалены из её письменного и видеосообщения. Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат поспешила объяснить, что в данных фон дер Ляйен была "неточность", и названная ранее цифра включает в себя как убитых, так и раненых.

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