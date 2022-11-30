Мельничук: Киев отвлекает внимание от проблем заявлениями о захвате Крыма

Киев заявляет о разрабатываемых планах по захвату Крыма, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем Украины. Такое мнение выразил политолог Сергей Мельничук.

По его словам, украинское руководство пытается легитимировать бои на тех направлениях, на которых военным ВСУ уже следует капитулировать. Киевский режим предпринимает такие действия, пытаясь угодить западным спонсорам, считает эксперт.

Он добавил, что власти Украины отлично понимают, что никогда не смогут установить контроль над Крымским полуостровом.

"В нынешней ситуации существует необходимость отвлечь население от актуальных проблем на фронте и в экономике", — отметил Мельничук в беседе с РИА Новости.

Ранее политик Юрий Гемпель назвал план киевского режима по захвату Крыма "фонтаном безумных и больных фантазий". Он также подчеркнул: заявления президента Украины Владимира Зеленского и его команды не имеют ничего общего с реальностью.