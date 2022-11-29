Белый дом: США не наживаются на поставках СПГ в Европу

В Белом доме опровергли все обвинения европейских политиков в том, что США наживается на поставках сжиженного природного газа в ЕС на фоне антироссийского эмбарго на топливо.

Как подчеркнули американские политики, Вашингтон не завышает искусственно цены, а пытается "помочь" европейцам "пережить зиму".

"Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", — заявили в Белом доме журналистам в ходе брифинга.

Как подчеркнули спикеры, якобы США поставляет голубое топливо трейдерам в рамках долгосрочных контрактов по фиксированной цене, а они уже "распродают" газ конечным потребителям.

Ранее от европейских политиков неоднократно звучали обвинения в адрес Вашингтона о завышении цен на газ. Так, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что США показывают себя "с недружественной" стороны, повышая стоимость топлива для потребителей из ЕС в четыре раза.