В Белом доме опровергли все обвинения европейских политиков в том, что США наживается на поставках сжиженного природного газа в ЕС на фоне антироссийского эмбарго на топливо.
Как подчеркнули американские политики, Вашингтон не завышает искусственно цены, а пытается "помочь" европейцам "пережить зиму".
"Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме", — заявили в Белом доме журналистам в ходе брифинга.
Как подчеркнули спикеры, якобы США поставляет голубое топливо трейдерам в рамках долгосрочных контрактов по фиксированной цене, а они уже "распродают" газ конечным потребителям.
Ранее от европейских политиков неоднократно звучали обвинения в адрес Вашингтона о завышении цен на газ. Так, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что США показывают себя "с недружественной" стороны, повышая стоимость топлива для потребителей из ЕС в четыре раза.
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