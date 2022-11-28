Вашингтон обманул своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть. При этом американские компании зарабатывают кучу денег, отмечается китайская газета "Хуаньцю шибао".
В материале отмечается, что подстрекаемая США Европа ввела несколько раундов антироссийских санкций, в том числе затрагивающих поставки нефти и газа. Однако с приближением зимы европейцы не находят себе места, пытаясь найти энергоресурсы в других местах. А в это же время американские энергетические компании получают многомиллиардные прибыли, отмечается в материале китайского издания, который цитирует РИА "Новости".
Чистый доход зарегистрированных на бирже нефтегазовых компаний, работающих в США, во втором и третьем кварталах этого года достиг 200,2 миллиарда долларов, подчёркивает китайское издание.
В материале отмечается, что "нерыночное" поведение Вашингтона продиктовано двойными стандартами, стремлением к гегемонии, тирании и запугиванию других держав.
"Это ложь, что США навязали миру установление потолка цен с целью ослабить давление на глобальную стоимость нефти. В действительности это было сделано, чтобы захватить контроль над ценами и рынком, а также снизить собственную инфляцию", — говорится в статье.
При этом, отмечается в материале "Хуаньцю шибао", США не забыли подстраховать себя, защитив энергетическое взаимодействие с Москвой. Вашингтон заявил о продлении срока действия операций, связанных с энергетикой, с несколькими российскими банками.
Напомним, США уже несколько месяцев продвигают идею "потолка" цен на нефть, поставляемую из России. Вашингтон заручился поддержкой стран, которые входят в Группу семи (G7).
Сейчас "потолок" обсуждают в Евросоюзе. Здесь возникло препятствие в лице Польши. В Варшаве предлагают, чтобы цена российской нефти не превышала 30 долларов за баррель. Тогда как большинство стран ЕС считают, что цена должна быть в районе 65-70 долларов за баррель. Такую же цену называли ранее и в Вашингтоне.
Введение "потолка" цен предлагается приурочить к нефтяному эмбарго ЕС, которое вступит в силу с 5 декабря. Эмбарго запрещает поставки нефти из России морским путём в страны Евросоюза.
При этом в России неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат "потолок" цен.
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