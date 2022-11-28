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"Хуаньцю шибао": США обвели союзников из Европы вокруг пальца

Экономика

Вашингтон обманул своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть. При этом американские компании зарабатывают кучу денег, отмечается китайская газета "Хуаньцю шибао".

"Хуаньцю шибао": США обвели союзников из Европы вокруг пальца

В материале отмечается, что подстрекаемая США Европа ввела несколько раундов антироссийских санкций, в том числе затрагивающих поставки нефти и газа. Однако с приближением зимы европейцы не находят себе места, пытаясь найти энергоресурсы в других местах. А в это же время американские энергетические компании получают многомиллиардные прибыли, отмечается в материале китайского издания, который цитирует РИА "Новости".

Чистый доход зарегистрированных на бирже нефтегазовых компаний, работающих в США, во втором и третьем кварталах этого года достиг 200,2 миллиарда долларов, подчёркивает китайское издание.

В материале отмечается, что "нерыночное" поведение Вашингтона продиктовано двойными стандартами, стремлением к гегемонии, тирании и запугиванию других держав.

"Это ложь, что США навязали миру установление потолка цен с целью ослабить давление на глобальную стоимость нефти. В действительности это было сделано, чтобы захватить контроль над ценами и рынком, а также снизить собственную инфляцию", — говорится в статье.

При этом, отмечается в материале "Хуаньцю шибао", США не забыли подстраховать себя, защитив энергетическое взаимодействие с Москвой. Вашингтон заявил о продлении срока действия операций, связанных с энергетикой, с несколькими российскими банками.

Напомним, США уже несколько месяцев продвигают идею "потолка" цен на нефть, поставляемую из России. Вашингтон заручился поддержкой стран, которые входят в Группу семи (G7).

Сейчас "потолок" обсуждают в Евросоюзе. Здесь возникло препятствие в лице Польши. В Варшаве предлагают, чтобы цена российской нефти не превышала 30 долларов за баррель. Тогда как большинство стран ЕС считают, что цена должна быть в районе 65-70 долларов за баррель. Такую же цену называли ранее и в Вашингтоне.

Введение "потолка" цен предлагается приурочить к нефтяному эмбарго ЕС, которое вступит в силу с 5 декабря. Эмбарго запрещает поставки нефти из России морским путём в страны Евросоюза.

При этом в России неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые поддержат "потолок" цен.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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