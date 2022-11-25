CCTV: банкет в Елисейском дворце — сигнал США, что Европа "опомнилась"

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с европейскими бизнесменами в Елисейском дворце стала чётким сигналом для США, что Европа "опомнилась" и намерена защищать собственные интересы, заявили аналитики.

Французский лидер закатил банкет для предпринимателей не с целью "повеселиться", а чтобы удержать их в стране на фоне оттока бизнеса в Штаты из-за энергетической нестабильности и высокой инфляции.

"Всё больше и больше европейцев ясно видят истинный расчёт США: использовать российско-украинский конфликт, чтобы заблокировать стратегическую автономию региона; нажиться на энергетическом кризисе и переманить европейскую обрабатывающую промышленность", — заявили аналитики CCTV.

По мнению авторов, всё больше европейских политиков понимают, что стратегия Вашингтона — защита интересов США и больше ничьих, что отталкивает партнёров. Поэтому Европа "опомнилась" и ищет выход из-под давления Белого дома.

"Банкет в Елисейском дворце был чётким сигналом", — резюмировали авторы.