Согласно сообщению министерства энергетики Украины, все без исключения АЭС и большая часть ТЭС страны оказались обесточены 23 ноября в результате ракетного обстрела.
"Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС", — проинформировали представители министерства на своей странице в соцсети.
В министерстве рассказали, что на всей территории Украины зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, которые, в свою очередь, могут стать причиной временного отключения водо- и теплоснабжения.
Ранее на всей территории Украины звучала воздушная тревога. По сообщению властей, проблемы с электроснабжением фиксировались во Львове, Николаеве, Киеве, Хмельницком, Запорожье, Харькове. Позже местные власти сообщили о полном отключении электроснабжения во Львове, Киевской и Одесской областях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.