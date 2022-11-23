В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС

Согласно сообщению министерства энергетики Украины, все без исключения АЭС и большая часть ТЭС страны оказались обесточены 23 ноября в результате ракетного обстрела.

"Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех АЭС, большинства ТЭС и ГЭС", — проинформировали представители министерства на своей странице в соцсети.

В министерстве рассказали, что на всей территории Украины зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, которые, в свою очередь, могут стать причиной временного отключения водо- и теплоснабжения.

Ранее на всей территории Украины звучала воздушная тревога. По сообщению властей, проблемы с электроснабжением фиксировались во Львове, Николаеве, Киеве, Хмельницком, Запорожье, Харькове. Позже местные власти сообщили о полном отключении электроснабжения во Львове, Киевской и Одесской областях.