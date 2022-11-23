Кличко: Киев может ждать худшая зима со времён Второй мировой войны

Киев может ждать худшая зима со времён Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild*.

Он допустил, если события будут развиваться по самому плохому сценарию, возможность эвакуации части города, несмотря на то, хотят или нет этого власти.

По мнению Кличко, украинцы не "умрут и не убегут", а станут только "решительнее и злее".

Столичный мэр также призвал Германию срочно направить гуманитарную помощь — генераторы, тёплую одежду и другие необходимые вещи в дополнение к вооружениям для обороны Украины.

Напомним, вчера в "Укрэнерго" заявили, что на Украине повреждены почти все крупные ГЭС и ТЭС.

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