Просьба президента Украины Владимира Зелеского к мэрам Франции помочь пережить зиму возмутила французского политика, экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо. Он резко отреагировал на это в своих соцсетях.
Политик напомнил, что у других стран есть свои собственные проблемы, и помогать Украине они не обязаны.
"Зеленский призывает мэров Франции оказать помощь, чтобы пережить зиму! Но когда же он остановится?! У нас во Франции десять миллионов бедных, десять миллионов! Пора проснуться от безумия этого парня!" — написал Филиппо.
Ранее официальный Киев потребовал от Виктора Орбана извиниться после публикации фото, на котором он появился в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии", включающей и территории Украины.
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