Французский политик Филиппо: пора проснуться от безумия Зеленского

Просьба президента Украины Владимира Зелеского к мэрам Франции помочь пережить зиму возмутила французского политика, экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо. Он резко отреагировал на это в своих соцсетях.

Политик напомнил, что у других стран есть свои собственные проблемы, и помогать Украине они не обязаны.

"Зеленский призывает мэров Франции оказать помощь, чтобы пережить зиму! Но когда же он остановится?! У нас во Франции десять миллионов бедных, десять миллионов! Пора проснуться от безумия этого парня!" — написал Филиппо.

Ранее официальный Киев потребовал от Виктора Орбана извиниться после публикации фото, на котором он появился в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии", включающей и территории Украины.