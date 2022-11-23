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The Guardian: Киев потребовал извинений от премьера Венгрии Орбана

Мир

От премьер-министра Виктора Орбана потребовали извиниться после того, как он опубликовал видео, на котором появился в шарфе с изображением исторической Венгрии, включавшей том числе части Украины и соседних стран. Об этом пишет The Guardian.

The Guardian: Киев потребовал извинений от премьера Венгрии Орбана

Издание сообщает, что недовольство действиями венгерского премьера выражают Украина и Румыния.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что галстук Орбана является "пропагандой идей ревизионизма, которая не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не соответствует принципам европейской политики", говорится в статье.

А официальный представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсети, что Киев ожидает официальных извинений от венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины.

Также гневно отреагировало на шарф Орбана министерство иностранных дел Румынии. В ведомстве заявили, что представили послу Венгрии в Бухаресте своё "решительное неодобрение этого жеста".

Напомним, кадры встречи Орбана с венгерским футболистом в шарфе, на котором была изображена карта "Великой Венгрии" вчера появились в СМИ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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