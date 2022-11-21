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Кудрицкий: Украину ожидает полный блэкаут

Мир

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украину ждёт полный блэкаут.

"Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут", — отметил он.

По словам чиновника, наступит ли блэкаут в украинском государстве, зависит от интенсивности обстрелов.

"Мы — энергетики — будем делать всё, чтобы такого сценария не допустить", — заверил Кудрицкий.

Ранее в Одессе протестующих против отключений света стала арестовывать СБУ.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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