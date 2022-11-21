Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что Украину ждёт полный блэкаут.
"Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут", — отметил он.
По словам чиновника, наступит ли блэкаут в украинском государстве, зависит от интенсивности обстрелов.
"Мы — энергетики — будем делать всё, чтобы такого сценария не допустить", — заверил Кудрицкий.
Ранее в Одессе протестующих против отключений света стала арестовывать СБУ.
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