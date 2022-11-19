Шеф Пентагона Остин: СВО на Украине спровоцирует гонку ядерных вооружений

Спецоперация на Украине увеличивает риск распространения ядерного оружия в мире. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время Форума по безопасности в канадском Галифаксе.

"Люди мира не хотят возвращения в прошлое, наступления мрачной новой эры нестабильности, хаоса и войн. А российское вторжение — это возможность оценить возможный мир тирании и потрясений, в котором никто из нас жить не хочет. Это приглашение во всё менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения", — сказал он во время трансляции.

Он считает, что главы "авторитарных" государств наблюдают за происходящим и могут подумать, что, обретя ядерное оружие, способны начать "собственную охоту".