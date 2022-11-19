Поляки потребовали выгнать украинских беженцев из-за ракет

Жителей Польши возмутило бездействие Варшавы в ответ на инцидент с ракетами, который унёс жизни двух граждан страны. По их мнению, всех украинских беженцев необходимо отправить обратно в Незалежную.

Кроме того, поляки обвинили правительство во лжи.

"Господин президент, к сожалению, предвзятость украинского правительства указывает на то, что вы лжёте. Ваши американские друзья и другие спецслужбы отслеживали ракету, и её запустили украинцы", — обратился один из комментаторов к Анджею Дуде на его странице в соцсетях.

Он подчеркнул, что лицемерие заключается в том, что политики обвинили Россию.

"Украина должна заплатить семье за убийство, потому что это её ракета упала на польскую землю, убив невинных людей", — поддержал другой.

Комментаторы сошлись на том, что Варшаве необходимо "изгнать" всех украинских беженцев и потребовать от Киева официальных извинений и выплат семьям погибших.