Украинские ракеты, которые упали в Польше и последующие заявления лидера Незалежной Владимира Зеленского привели к публичной ссоре Киева с Западом, заявили американские аналитики.
По их мнению, инцидент обнажил реальные отношения киевского режима и Вашингтона.
"Это редкий пример публичной полемики между Украиной и её союзниками, включая Вашингтон", — пишет New York Times.
Кроме того, Запад остался молниеносной реакцией Киева, который после падения ракет, сразу же обвинил в инциденте Россию без каких либо доказательств.
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