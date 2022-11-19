NYT: инцидент в Польше обнажил отношения Вашингтона и Киева

Украинские ракеты, которые упали в Польше и последующие заявления лидера Незалежной Владимира Зеленского привели к публичной ссоре Киева с Западом, заявили американские аналитики.

По их мнению, инцидент обнажил реальные отношения киевского режима и Вашингтона.

"Это редкий пример публичной полемики между Украиной и её союзниками, включая Вашингтон", — пишет New York Times.

Кроме того, Запад остался молниеносной реакцией Киева, который после падения ракет, сразу же обвинил в инциденте Россию без каких либо доказательств.