США стали жёстко пресекать любые попытки Киева перевести СВО в прямой конфликт России с НАТО. Не помогут Украине ни Варшава, ни Лондон — Вашингтон уже принял решение.
Удар или случайное падение украинской противоракеты С-300 на территорию Польши был использован киевским режимом для того, чтобы официально втянуть НАТО в горячую войну с РФ.
Президент Владимир Зеленский практически сразу после взрыва в селе Пшеводов 15 ноября заявил, что ракета была российской, и обвинил Москву в "распространении боевых действий на территорию НАТО".
Он продолжал настаивать на этом после того, как в руководстве НАТО, Белого дома, ЕС и даже Польши заявили, что противоракета была послана украинской ПВО в попытке отразить удар российской ракеты, запущенной в массированном ударе по энергосистеме Украины 15 ноября.
"Не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им [военным] не доверять. Я с ними войну прошёл", — заявил президент Украины, упомянув доклады от командующего Воздушными силами Николая Олещука и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И даже пообещал "представить доказательства", которых у него нет.
После этого он, по сообщению CNN, пытался связаться по телефону с президентом США Джо Байденом, но разговор не состоялся.
Байден отметил на камеру, что слова Зеленского о том, что выпущенная по Польше ракета была российской, не являются тому доказательством.
"Это не доказательство", — сказал Байден журналистам.
То есть, Байден был взбешён тем, что Зеленский на публике унизил его, сказав, что более верит своим генералам.
Западные издания отмечают, что конфликт удивляет.
Издание Politico, ссылаясь на источники в американской администрации, сообщает, что за последние два дня Вашингтон обзванивал некоторые страны ЕС (вероятно, поддержавшие мнение Зеленского) и Киев и призывал их воздержаться от категорических заявлений до завершения расследования в Польше.
"Различные заявления иллюстрируют одно из первых серьёзных расхождений между Вашингтоном и Киевом", — пишет Politico и подчёркивает, что "таких разногласий может стать больше".
Газета The New York Times назвала ситуацию по высказыванию "диаметрально противоположных" мнений "редким примером публичных разногласий между Украиной и её союзниками". А украинские заявления о том, что Киев привлекли к расследованию инцидента, пока опровергаются в Польше, констатирует газета.
Действительно, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украину допустят к экспертизе, только если будет заключён международный договор на этот счёт. Пока же Киеву дадут только ознакомиться с данными расследования.
О чём говорит позиция Вашингтона, которая стала ближе к реальной политике ещё до выборов в конгресс.
Таким образом, решение конфликта РФ — США на территории Украины близится, и оно будет политическим.
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