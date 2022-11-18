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Автор Любовь Степушова

Украина больше не "жертва агрессии". Вашингтон занялся Realpolitik

Мир » Северная Америка » США и Канада

США стали жёстко пресекать любые попытки Киева перевести СВО в прямой конфликт России с НАТО. Не помогут Украине ни Варшава, ни Лондон — Вашингтон уже принял решение.

Украина больше не "жертва агрессии". Вашингтон занялся Realpolitik

Зеленский больше "верит" Залужному, чем Байдену

Удар или случайное падение украинской противоракеты С-300 на территорию Польши был использован киевским режимом для того, чтобы официально втянуть НАТО в горячую войну с РФ.

Президент Владимир Зеленский практически сразу после взрыва в селе Пшеводов 15 ноября заявил, что ракета была российской, и обвинил Москву в "распространении боевых действий на территорию НАТО".

Он продолжал настаивать на этом после того, как в руководстве НАТО, Белого дома, ЕС и даже Польши заявили, что противоракета была послана украинской ПВО в попытке отразить удар российской ракеты, запущенной в массированном ударе по энергосистеме Украины 15 ноября.

"Не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им [военным] не доверять. Я с ними войну прошёл", — заявил президент Украины, упомянув доклады от командующего Воздушными силами Николая Олещука и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И даже пообещал "представить доказательства", которых у него нет.

После этого он, по сообщению CNN, пытался связаться по телефону с президентом США Джо Байденом, но разговор не состоялся.

Байден отметил на камеру, что слова Зеленского о том, что выпущенная по Польше ракета была российской, не являются тому доказательством.

"Это не доказательство", — сказал Байден журналистам.

То есть, Байден был взбешён тем, что Зеленский на публике унизил его, сказав, что более верит своим генералам.

Расхождения между Вашингтоном и Киевом будут усугубляться

Западные издания отмечают, что конфликт удивляет.

Издание Politico, ссылаясь на источники в американской администрации, сообщает, что за последние два дня Вашингтон обзванивал некоторые страны ЕС (вероятно, поддержавшие мнение Зеленского) и Киев и призывал их воздержаться от категорических заявлений до завершения расследования в Польше.

"Различные заявления иллюстрируют одно из первых серьёзных расхождений между Вашингтоном и Киевом", — пишет Politico и подчёркивает, что "таких разногласий может стать больше".

Газета The New York Times назвала ситуацию по высказыванию "диаметрально противоположных" мнений "редким примером публичных разногласий между Украиной и её союзниками". А украинские заявления о том, что Киев привлекли к расследованию инцидента, пока опровергаются в Польше, констатирует газета.

Действительно, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украину допустят к экспертизе, только если будет заключён международный договор на этот счёт. Пока же Киеву дадут только ознакомиться с данными расследования.

Москва склонила Вашингтон к Realpolitik

О чём говорит позиция Вашингтона, которая стала ближе к реальной политике ещё до выборов в конгресс.

  1. Украина перестала быть для Запада жертвой насилия, которая всегда права. Зигующие боевики и казни на публику в Харьковской области сделали своё дело. Несомненно, МАГАТЭ докладывает реальное положение дел на ЗАЭС, а данные спутникового слежения говорят о том, кто прикрывается мирными жителями. Что ни говори, а либеральная аксиома о приоритете прав человека — это для Запада не просто слова, особенно, когда в эпоху Интернета своё население не обманешь.

  2. США перестала устраивать личность Зеленского в качестве президента, который лжёт, хамит, не уважает помощь, а его послы на Западе и того хуже себя ведут.

  3. Российская дипломатия сумела убедить Вашингтон, что для всех будет лучше поделить Украину. Европа вернётся к дешёвым энергоносителям, США перестанут думать о реальной ядерной угрозе, Польша получит территории, а Россия — гарантии безопасности, которыми будут не пустые слова, а завоёванные исторические территории. Конечно, Лондон останется недовольным, но Лондон хочет развала ЕС, что Вашингтон категорически не устраивает. Разрозненная неуправляемая Европа — это супершанс для России победить в гибридной войне и развалить НАТО. Уже сейчас такие настроения есть в Венгрии и Турции.

  4. Центр принятия решения в США получил доказательства того, что российский ресурсный и военный потенциал гораздо выше, чем докладывалось, а новое оружие и численный перевес в армии скажут своё слово в летней военной кампании. И следующей осенью уже будет поздно договариваться, потому что РФ возьмёт своё военным путём и гораздо больше, чем уже взяла.

Таким образом, решение конфликта РФ — США на территории Украины близится, и оно будет политическим.

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Куратор: Любовь Степушова
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