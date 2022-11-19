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Болгарский генерал: целью ракет в Польше была дискредитация переговоров

Мир

Две украинские ракеты, упавшие в Польше, могли быть призваны дискредитировать идею переговоров с Россией, заявил болгарский генерал Тодор Бояджиев.

По мнению военного, Киев мог попытаться показать НАТО, что переговоры с российской стороной якобы не имеют смысла.

"Чтобы их (переговоров. — Прим. ред.) не было, пальба продолжалась, а кто-то копил миллионы — от продажи газа и нефти или от продажи оружия", — пояснил Бояджиев в интервью Dnes.dir.bg.

Кроме того, генерал осудил правительство Болгарии за поставки оружия Незалежной и заявил, что страна должна соблюдать нейтралитет, а не становиться частью конфликта.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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