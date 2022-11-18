Премьер Грузии заявил о призывах Украины открыть второй фронт против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители киевского режима, помогающие грузинским оппозиционером, призывали Тбилиси открыть второй фронт против России после начала российской спецоперации на Украине.

"Их задачей было открытие "второго фронта" в Грузии. Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции", — отметил премьер.

По его словам, грузинские оппозиционеры были союзниками украинского руководства, и если бы сегодня эти оппозиционные политики встали во главе Грузии, то страна могла бы действительно открыть второй фронт и "превратиться в полигон". При таком сценарии Грузия могла бы потерять суверенитет и стать частью России.