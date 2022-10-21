Самхарадзе о словах Арестовича про спасение Киевом Грузии: "Мы в театре абсурда"

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе высказался о заявлениях Алексея Арестовича о том, что Киев спасёт Грузию, отправив туда миллион боевиков, передаёт Telegram-канал SputnikGeorgia.

"Сегодня Арестович нам пообещал, что Украина будет осуществлять агрессию против Грузии. Мы в театре абсурда", — заявил Самхарадзе.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что пророссийское правительство в Грузии не имеет возможности принимать решения, поэтому придётся проецировать туда силу.

"Мы должны будем спасать грузин, спасать Молдову, Армению, всех спасать", — добавил Арестович.