Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Физик Лозанский: 90% американцев считают, что США идут по неверному пути
Премьер Польши предложил платить российскими деньгами за энергию в Евросоюзе
Депутат Соловьёв: запрещая говорить на русском языке, украинцам запрещают думать
Глава Крыма Аксёнов ответил Данилову: исчезнет не русский язык, а Украина
Киев ввел "удостоверения" для возвращающихся из России украинцев
Рогов: Зеленскому срочно нужно показать США успехи ВСУ, у него "горят сроки"
Разведка США: ВС РФ наращивают силы в Белоруссии для оттягивания ВСУ с Донбасса
Генштаб ВСУ: русская армия обстреливает позиции ВСУ вдоль всей линии фронта
Руденко: десантники ВС РФ разгромили штурмовую группу ВСУ в Херсонской области

Самхарадзе о словах Арестовича про спасение Киевом Грузии: "Мы в театре абсурда"

Мир

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе высказался о заявлениях Алексея Арестовича о том, что Киев спасёт Грузию, отправив туда миллион боевиков, передаёт Telegram-канал SputnikGeorgia.

"Сегодня Арестович нам пообещал, что Украина будет осуществлять агрессию против Грузии. Мы в театре абсурда", — заявил Самхарадзе.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что пророссийское правительство в Грузии не имеет возможности принимать решения, поэтому придётся проецировать туда силу.

"Мы должны будем спасать грузин, спасать Молдову, Армению, всех спасать", — добавил Арестович.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ

Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.

Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ
Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Силовые структуры
Разведывательный дрон НМ ДНР снял драку бойцов ВСУ прямо на позициях
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в Донбассе и ведут огонь по всей линии фронта
Военные новости
Минобороны РФ: ВСУ смогли вклиниться в оборону в Херсонской области
Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева
Военные новости
"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева
Силовые структуры
Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе
Наступление ВСУ на Кременную сорвалось из-за потерь немецких САУ PzH-2000
Силовые структуры
Наступление ВСУ на Кременную сорвалось из-за потерь немецких САУ PzH-2000
Последние материалы
Совместная группировка РФ и Белоруссии не даст Польше захватить Волынь
Физик Лозанский: 90% американцев считают, что США идут по неверному пути
Премьер Польши предложил платить российскими деньгами за энергию в Евросоюзе
Депутат Соловьёв: запрещая говорить на русском языке, украинцам запрещают думать
Глава Крыма Аксёнов ответил Данилову: исчезнет не русский язык, а Украина
Киев ввел "удостоверения" для возвращающихся из России украинцев
Рогов: Зеленскому срочно нужно показать США успехи ВСУ, у него "горят сроки"
Разведка США: ВС РФ наращивают силы в Белоруссии для оттягивания ВСУ с Донбасса
Генштаб ВСУ: русская армия обстреливает позиции ВСУ вдоль всей линии фронта
Руденко: десантники ВС РФ разгромили штурмовую группу ВСУ в Херсонской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников