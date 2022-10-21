Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе высказался о заявлениях Алексея Арестовича о том, что Киев спасёт Грузию, отправив туда миллион боевиков, передаёт Telegram-канал SputnikGeorgia.
"Сегодня Арестович нам пообещал, что Украина будет осуществлять агрессию против Грузии. Мы в театре абсурда", — заявил Самхарадзе.
Ранее глава офиса Зеленского заявил, что пророссийское правительство в Грузии не имеет возможности принимать решения, поэтому придётся проецировать туда силу.
"Мы должны будем спасать грузин, спасать Молдову, Армению, всех спасать", — добавил Арестович.
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