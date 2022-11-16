Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал единственным способом начать мирные переговоры между Киевом и Москвой — поставку большего количества вооружения на Украину.
Во время пресс-конференции Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что мирные переговоры на Украине возможны. Однако Генсек НАТО подчеркнул о необходимости поставки дополнительного вооружения киевскому режиму.
"Западные страны и их союзники продолжат поставлять Киеву оружие и оказывать финансовую помощь", — заявил Столтенберг
По мнению Столтенбрега, позиции Украины и мирные переговоры будут завесить от того, какая ситуация к тому моменту сложится на поле боя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.