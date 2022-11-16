Столтенберг: НАТО знает, как запустить мирные переговоры по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал единственным способом начать мирные переговоры между Киевом и Москвой — поставку большего количества вооружения на Украину.

Во время пресс-конференции Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что мирные переговоры на Украине возможны. Однако Генсек НАТО подчеркнул о необходимости поставки дополнительного вооружения киевскому режиму.

"Западные страны и их союзники продолжат поставлять Киеву оружие и оказывать финансовую помощь", — заявил Столтенберг

По мнению Столтенбрега, позиции Украины и мирные переговоры будут завесить от того, какая ситуация к тому моменту сложится на поле боя.