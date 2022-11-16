Американский аналитик Дэниел Дэвис прокомментировал попадание ракет на территорию Польши и отметил, что ещё никто не успел разобраться в ситуации, а президент Украины Владимир Зеленский уже призывает руководство НАТО применить пятую статью устава альянса.
Если все члены военно-политического блока будут согласны с тем, что потенциальный противник организовал вооружённое нападение на одну из стран альянса, то в силу вступает пятая статья устава НАТО. В таком случае атака на одного члена будет считаться ударом по всему блоку, объяснил Дэвис.
"Для серьёзного рассмотрения вопроса о вступлении в силу статьи должна иметь место фактическая преднамеренная атака. Само собой разумеется, что самой сутью альянса НАТО является пакт о взаимной обороне для предотвращения войны, а не механизм, неосторожное применение которого может ввергнуть альянс в войну с самым большим в мире ядерным арсеналом", — цитирует слова аналитика "Военное дело".
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.