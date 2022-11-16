Президент Турции Эрдоган: РФ непричастна к инциденту с падением ракеты в Польше

На саммите G20 в Индонезии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал два заявления.

Он отверг предположения, что в падении ракеты в Польше может быть виновна Россия.

"Данные показывают, что Россия ни при чём в инциденте с падением ракеты на территории Польши", — сказал он.

Второе заявление касается конфликта на Украине в целом. По его мнению, победителей не будет.

"В войне в Украине не будет победителей, а в мире — проигравших", — сказал турецкий лидер.