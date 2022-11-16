На саммите G20 в Индонезии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал два заявления.
Он отверг предположения, что в падении ракеты в Польше может быть виновна Россия.
"Данные показывают, что Россия ни при чём в инциденте с падением ракеты на территории Польши", — сказал он.
Второе заявление касается конфликта на Украине в целом. По его мнению, победителей не будет.
"В войне в Украине не будет победителей, а в мире — проигравших", — сказал турецкий лидер.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.