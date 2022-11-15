FT: Участники G20 в коммюнике осудили конфликт на Украине

Страны группы "Большой двадцатки" представили коммюнике саммита, который проходит в Индонезии, сообщает газета Financial Times. В документе страны G20 осудили военные действия на Украине.

В проекте коммюнике большинство стран "Большой двадцатки" заключили, что конфликт на территории Украины отрицательно влияет на экономический рост многих стран. Кроме того, после начала конфликта в государствах с развитой экономикой заметно увеличились темпы инфляции. Также в документе отмечается нарушение цепочки поставок продукции между странами, угроза продовольственной и энергетической безопасности.

В документе также сообщается, что большинство стран членов G20 осудили войну на Украине и подчеркнули, что конфликт "вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".