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FT: Участники G20 в коммюнике осудили конфликт на Украине

Мир

Страны группы "Большой двадцатки" представили коммюнике саммита, который проходит в Индонезии, сообщает газета Financial Times. В документе страны G20 осудили военные действия на Украине.

FT: Участники G20 в коммюнике осудили конфликт на Украине

В проекте коммюнике большинство стран "Большой двадцатки" заключили, что конфликт на территории Украины отрицательно влияет на экономический рост многих стран. Кроме того, после начала конфликта в государствах с развитой экономикой заметно увеличились темпы инфляции. Также в документе отмечается нарушение цепочки поставок продукции между странами, угроза продовольственной и энергетической безопасности.

В документе также сообщается, что большинство стран членов G20 осудили войну на Украине и подчеркнули, что конфликт "вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
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