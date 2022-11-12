Депардье закрывает проекты в России, но разрывать все связи не хочет

Актёр Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России из-за паузы в проектах. Об этом сообщил друг и продюсер актёра Арно Фрилли.

По его словам, эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. И без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку всё равно требует расходов, даже в период простоя, заявил продюсер.

"Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", — цитирует ТАСС Арно Фрилли.

При этом друг Жерара Депардье подчеркнул, что этот шаг "ни в коем случае не связан с нынешней ситуацией из-за кризиса на Украине".

Продюсер также сообщил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье "Нормандия — Неман". Съёмки были анонсированы в 2021 году в Калининградской области. По словам Фрилли, французская сторона из проекта вышла, но ещё есть надежда на его реализацию.

"Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России. Что касается закрытия его (продюсерского центра), то оно не связано с остановкой этого конкретного проекта (по созданию фильма)", — сказал продюсер.

Жерар Депардье в начале 2013 года получил российское гражданство. После начала специальной военной операции французский актёр высказывался о ней критически.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Депардье, сказал, что актёру готовы предоставить разъяснения по происходящему на Украине. Песков предположил, что Депардье "не полностью понимает, что происходит".

А депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" предложил лишить Депардье российского гражданства.