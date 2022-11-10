Жена Арестовича: раньше муж "изгонял бесов" и увлекался эзотерикой

Анастасия Арестович рассказала в интервью Анне Олицкой, что её муж раньше "изгонял бесов" и увлекался эзотерикой.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович имеет тёмное прошлое. По открытым данным у него есть военное образование. Также Арестович служил в военной разведке. После увольнения из армии он занимался политической деятельностью и пиаром. С 2003 года Арестович начал обучение в школе писателя-эзотерика Авессалома Подводного. Видимо там он и научился "изгонять бесов".

Анастасия рассказала, что муж ей сам рассказывал о своих экзорцистских практиках и о том, как он "изгонял бесов". Однако она отметила, что сейчас Арестович не считает это своей основной деятельностью.