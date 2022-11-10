Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Козюлин заявил, что НАТО готовится к противостоянию с Россией
Леонков предсказал ход СВО будущей зимой: будем наступать
Леонков: в Херсон засланы диверсионно-разведывательные группы "укробармалеев"
Сенатор из Бельгии Детекс предложил ЕС договориться с РФ о "разделе" Украины
Баширов и Леонков: после отвода ВС РФ из Херсона — "заморозка" или наступление
The Federalist про отношения США и Украины: "хвост виляет собакой"
Военный аналитик заявил о контроле армии РФ над 60% Херсонской области
Анпилогов назвал самоубийством попытки ВС РФ удержаться на правом берегу Днепра
Политолог Мухин: Украину ожидает "множество сюрпризов" после G20

Жена Арестовича: раньше муж "изгонял бесов" и увлекался эзотерикой

Мир

Анастасия Арестович рассказала в интервью Анне Олицкой, что её муж раньше "изгонял бесов" и увлекался эзотерикой.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович имеет тёмное прошлое. По открытым данным у него есть военное образование. Также Арестович служил в военной разведке. После увольнения из армии он занимался политической деятельностью и пиаром. С 2003 года Арестович начал обучение в школе писателя-эзотерика Авессалома Подводного. Видимо там он и научился "изгонять бесов".

Анастасия рассказала, что муж ей сам рассказывал о своих экзорцистских практиках и о том, как он "изгонял бесов". Однако она отметила, что сейчас Арестович не считает это своей основной деятельностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции

На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.

В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
В Житомире в результате обстрела погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко
Силовые структуры
В Житомире в результате обстрела погиб бригадный генерал ВСУ Артём Котенко
Силовые структуры
Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
Автор проекта WarGonzo назвал причины сдачи Херсона
Сергей Лебедев В Монако не любят вспоминать немецкую "оккупацию", которая приносила грязные миллионы Сергей Лебедев Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
Танкист "О" сообщил, что наводчик помог экипажу Т-72 добраться до позиций ВС РФ
Военные новости
"Договорняков" нет: ВС РФ оставляют Херсон по оперативным причинам
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Мир. Новости мира
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Последние материалы
Баширов и Леонков: после отвода ВС РФ из Херсона — "заморозка" или наступление
The Federalist про отношения США и Украины: "хвост виляет собакой"
Военный аналитик заявил о контроле армии РФ над 60% Херсонской области
Анпилогов назвал самоубийством попытки ВС РФ удержаться на правом берегу Днепра
Политолог Мухин: Украину ожидает "множество сюрпризов" после G20
Адвокат Малютин подтвердил факт рассылки повесток после окончания мобилизации
Новогодний поезд Деда Мороза посетил Владивосток
Зачистка Павловки: бойцы "Каскада" уничтожают ВСУ дронами под Угледаром
Сальдо: передислокация ВС РФ на левый берег Днепра — тяжелое решение
Российские войска отбили у ВСУ половину Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников