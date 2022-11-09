Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt* после того, как он заявил, что ВСУ "не отдают ни сантиметра" занятой территории.
Агрессивные выпады Зеленского вряд ли отвечают интересам украинского народа, заметили многие комментаторы.
Один из них пошутил, что в таком случае переговоры можно перевести в миллиметровый диапазон.
Другой заметил, что свои "ежевечерние молебны" лидер Украины совершает только для Запада. В то время как украинцы такое удовольствие смотреть себе позволить не могут из-за отсутствия электричества.
"Никто ни разу не спрашивал мнения украинского народа. Политика Зеленского окончательно разрушает эту страну. Но завтра Байден станет "хромой уткой". Тогда этот ужас скоро закончится", — заключил третий комментатор.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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