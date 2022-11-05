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Читатели Welt* резко ответили послу Украины Макееву, который оскорбил россиян

Мир

Читатели немецкого издания Der Welt* раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, после его призыва запретить россиянам въезд в ФРГ. Своё мнение об этом они высказали в комментариях.

Читатели Welt* резко ответили послу Украины Макееву, который оскорбил россиян

Один из пользователей заметил, что единственная работа посла — говорить "спасибо" и махать ручкой". Он также удивился, что никто из немецких политиков не объяснит ему "методом оплеух", что позволено, а что нет.

Другой задал вопрос, почему "недипломат из коррупционной Украины осмеливается делать подобные заявления".

Ещё один читатель потребовал запретить въезд послам Украины. А ряд комментаторов прямо призвали выдворить наглого "дипломата из страны".

Ранее Макеев заявил, что видит "серьёзную угрозу безопасности" в том, что россияне приезжают в Германию, и призвал федеральное правительство ввести запрет на их посещение ФРГ.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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