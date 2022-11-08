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19Fortyfive: США урежут военный помощь Киеву под давлением общественности

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Есть вероятность, что США сократят объёмы военной помощи Украине, поддавшись давлению общественности, уставшей от украинской повестки. Такое мнение высказал американский военный эксперт Джек Бакби в своём материале для 19Fortyfive.

19Fortyfive: США урежут военный помощь Киеву под давлением общественности

"Похоже, что правительство США готовится к тому моменту, когда американцы захотят, чтобы финансирование Украины сократилось, а президенты Украины и России сели за стол переговоров", — написал Бакби.

Эксперт уверен, что поддержка Украины американцами скоро перестанет быть единогласной и массовой. США переживают период экономического спада, и на этом фоне многие миллиарды долларов, отправляемые Киеву, выглядят всё более и более странной затеей, несмотря на все усилия демократов преподнести это в положительном ключе.

Бакби напомнил, что подавляющее большинство американцев вообще не особенно интересуются внешней политикой, и только 6% граждан действительно озабочены вопросами национальной безопасности.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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