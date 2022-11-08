19Fortyfive: США урежут военный помощь Киеву под давлением общественности

Есть вероятность, что США сократят объёмы военной помощи Украине, поддавшись давлению общественности, уставшей от украинской повестки. Такое мнение высказал американский военный эксперт Джек Бакби в своём материале для 19Fortyfive.

"Похоже, что правительство США готовится к тому моменту, когда американцы захотят, чтобы финансирование Украины сократилось, а президенты Украины и России сели за стол переговоров", — написал Бакби.

Эксперт уверен, что поддержка Украины американцами скоро перестанет быть единогласной и массовой. США переживают период экономического спада, и на этом фоне многие миллиарды долларов, отправляемые Киеву, выглядят всё более и более странной затеей, несмотря на все усилия демократов преподнести это в положительном ключе.

Бакби напомнил, что подавляющее большинство американцев вообще не особенно интересуются внешней политикой, и только 6% граждан действительно озабочены вопросами национальной безопасности.