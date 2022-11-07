Breitbart: народ США хочет знать, ради чего Байден сорвал мир России с Украиной

Американцы всё чаще выступают с призывом разобраться, какую роль играла администрация Байдена в срыве мирного соглашения по Украине. Республиканцы и вовсе выступают за сокращение помощи Киеву.

Как пишет Breitbart, сенатор-республиканец Скотт Перри предложил начать расследование деятельности Джозефа Байдена и привлечение его семьи к ответственности. По его словам, комитет по внешней политике всегда будет "совестью" республиканцев и не позволит втягивать страну в войну с Россией.

Перри уверен, что американцы нуждаются в более подробном разъяснении роли Соединённых Штатов в украинском конфликте.

Ранее редакция сайта Axios утверждала, что Перри высказал свое мнение коллегам-республиканцам в комитете по иностранным делам Палаты представителей в ключе того, что "если эти придурки в этой шарлатанской администрации вводят нас в заблуждение или намеренно ведут нас к войне с Россией, ядерной или какой-либо другой, нам лучше начать сохранять улики, чтобы можно было привлечь их к ответственности".

У американского народа есть право знать, намеренно ли демократы тащат страну в ядерный конфликт с Россией ради "смены режима" Путина. Он отметил, что США хотят помочь Украине, но по такому количеству денег нужна полная подотчетность. И США не мешало бы заботиться о собственной границе так же, как и о границах Украины.

Издание сослалось на материал "Украинской правды", в котором говорилось, что в апреле нынешнего года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помог сорвать предварительное мирное соглашение между Россией и Украиной. Основными мотивами стали утверждения о том, что с Путиным якобы "нельзя вести переговоры, а Запад не готов требовать мира".

Соглашение того момента подразумевало, что:

Россия отступает на "свои позиции от 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и весь Крым";

Украина обязалась не стремиться к членству в НАТО под гарантии безопасности от нескольких стран-членов альянса.

Отметим, что до Перри уже многие республиканцы призывали пересмотреть отношение Америки к украинскому конфликту. Экс-президент Дональд Трамп призвал к мирным переговорам, чтобы усадить за стол представителей России и Украины, избежав тем самым Третьей мировой войны.

Бывший же председатель объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен заявил, что военные действия нужно прекращать и как можно быстрее заняться мирным процессом, хотя сенатор-республиканец Джим Инхоф позвал весь коллективный Запад объединить усилия для того, чтобы "всем вместе уничтожить Россию". Но подобные настроения вызывают все больше вопросов со стороны общественности.

На сегодняшний день Перри считает необходимым выяснить досконально, что именно произошло с первоначальными мирными переговорами между Россией и Украиной, и кто сыграл деструктивную роль, сорвав процесс переговоров.

"Меня интересует, что происходило ранней весной, и что было на столе, если что-то там было", — подытожил он.