EuroWeekly News: Байдену грозит импичмент из-за олигарха Коломойского

Республиканская партия упрочит свои позиции и сможет добиться импичмента американскому президенту Джо Байдену в случае экстрадиции украинских олигархов Николая Злочевского и Игоря Коломойского в США, сообщает издание EuroWeekly News.

По словам автора статьи, экстрадиция двух бизнесменов из Украины в США может усилить общественный резонанс, вызванный расследованием ФБР по делу Хантера Байдена, и довести его отца до импичмента.

В материале отмечается, что украинские олигархи Злочевский и Коломойский вели бизнес с сыном президента США через компанию Burisma, в которой Хантер Байден работал в течение пяти лет (2014-2019 годы). В Соединённых Штатах правоохранители подозревают Байдена в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, через "ПриватБанк" олигархи выплачивали компании Burisma деньги или предоставляли заведомо невозвратные кредиты. Сама финансовая организация была национализирована в 2016 году после того, как со счетов пропали 5,5 миллиардов долларов. Злочевский и Коломойский не признают свою причастность к хищению этих средств.