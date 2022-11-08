Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
SCMP: Китай послал сигнал США гиперзвуковой ракетой YJ-21
Старовойт: ВСУ атаковали дроном подстанцию Глушковской РЭС в Курской области
Шмыгаль: эвакуация жителей Киева станет последней, экстренной мерой
Оленченко: ЕС потребует у Киева деньги, даже если Украина будет нищенствовать
Военкор Руденко: на западных окраинах Донецка идёт мощный бой
Запрет беспилотных аппаратов ударит по многим отраслям
Фармацевт Преснякова: дефицит антибиотиков объясняется мобилизацией
Поддерживающий СВО рэпер Schokk попросил политического убежища в России
Военные эксперты: наступление ВСУ под Херсоном захлебнулось после атаки дронов

EuroWeekly News: Байдену грозит импичмент из-за олигарха Коломойского

Мир

Республиканская партия упрочит свои позиции и сможет добиться импичмента американскому президенту Джо Байдену в случае экстрадиции украинских олигархов Николая Злочевского и Игоря Коломойского в США, сообщает издание EuroWeekly News.

EuroWeekly News: Байдену грозит импичмент из-за олигарха Коломойского

По словам автора статьи, экстрадиция двух бизнесменов из Украины в США может усилить общественный резонанс, вызванный расследованием ФБР по делу Хантера Байдена, и довести его отца до импичмента.

В материале отмечается, что украинские олигархи Злочевский и Коломойский вели бизнес с сыном президента США через компанию Burisma, в которой Хантер Байден работал в течение пяти лет (2014-2019 годы). В Соединённых Штатах правоохранители подозревают Байдена в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, через "ПриватБанк" олигархи выплачивали компании Burisma деньги или предоставляли заведомо невозвратные кредиты. Сама финансовая организация была национализирована в 2016 году после того, как со счетов пропали 5,5 миллиардов долларов. Злочевский и Коломойский не признают свою причастность к хищению этих средств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО

Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.

Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Американцы приехали сражаться на стороне РФ: "Мы здесь для борьбы с нацизмом"
Силовые структуры
Подоляка: в США и на Украине заговорили о мире, потому что близится разгром ВСУ
Силовые структуры
Военный с позывным "Туман": откинувший две гранаты боец жив и здоров
Сергей Лебедев Исландия помогает всему миру изучать генетические заболевания Сергей Лебедев Любовь Степушова США провалили эксперимент с президентом-самозванцем в Венесуэле Любовь Степушова Александр Артамонов У России есть средства для ответа на информационную атаку Запада Александр Артамонов
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Силовые структуры
Военкор Сладков: ситуация в Павловке "не совсем позитивная"
Сладков: ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия
Силовые структуры
Сладков: ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия
Последние материалы
Поддерживающий СВО рэпер Schokk попросил политического убежища в России
Военные эксперты: наступление ВСУ под Херсоном захлебнулось после атаки дронов
Политолог Яшин сообщил о стратегии ВС РФ по изматыванию ВСУ на Украине
Пророк Илия — покровитель дождя и десантников
Поплавская просит Путина поговорить с теми, кто скажет правду о мобилизованных
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о ситуации в Лисичанске
Эвакуация жителей из Херсона продлена до 11 ноября
Стремоусов: отражена новая атака ВСУ на Бериславском направлении
Украинская разведка: США помогают России уничтожать ВСУ поставками к БПЛА
В Удмуртии у 41-летнего нелегального лесоруба нашли 160 сосен и елей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников