Музыкант из Германии просит убежище в РФ из-за поддержки СВО

Немецкому рэперу Schokk (в миру Дмитрий Хинтер) грозит до трёх лет лишения свободы за поддержку спецоперации на Украине, поэтому он был вынужден попросить у России политического убежища, пишет EADaily.

"За поддержку России на меня заведено дело, передано в Верховный следственный комитет Германии, что подтверждает верифицированный твиттер-аккаунт полиции Германии. Ну что, мне нельзя возвращаться, меня примут, посадят. Вот всё очень просто, статья называется "Одобрение военных преступлений", — сообщил он.

Отмечается, что музыкант в настоящее время находится в столице РФ, но у него вскоре заканчивается срок действия визы.