Экономист Сакс заявил, что Европа принимает повестку США и хочет победить Путина

Европе следует изменить свою позицию по отношению к России и сделать ставку на возвращение за стол переговоров, иначе можно получить на своих границах "новый Афганистан" в лице Украины. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина!", — говорится в публикации

Эксперт считает, что отказ от ведения переговоров является главной ошибкой политики Америки и Европы, так как это останавливает от решения украинского конфликта. Брюссель следует повестке США, а не разуму. По мнению Сакса, Америка рискует превратить Украину во второй Афганистан.