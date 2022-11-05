5 октября президент Украины подписал указ о невозможности ведения переговоров с Путиным. Владимир Зеленский заявлял, что Россия вводит в заблуждение мир, говоря о готовности к мирному решению конфликта. Читатели Zeit раскритиковали киевского лидера и потребовали его замены.
Некоторые пользователи сайта посоветовали президенту Украины отправиться в отпуск. Один комментатор возмутился указом Зеленского.
"Мы реально должны верить словам человека, который отправляет украинцев на смерть? Россия несколько лет твердила всем о своих гарантиях безопасности, их проигнорировали. Вот итог", — высказался ещё один пользователь.
Другой читатель попросил намекнуть США о назначении нового президента Украины.
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