Мирошник: Киеву старается не допустить мирных переговоров с Россией

По мнению главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, все действия Киева говорят о том, что он пытается сделать переговоры с российской стороной невозможными.

Именно поэтому сейчас бессмысленно убеждать Украину сесть за стол переговоров, ведь за Киев абсолютно всё решает Запад.

"Выдвижение Киевом безумных предусловий к переговорам с РФ имеет лишь одну задачу — не допустить переговоров в принципе. Эта позиция согласована/разработана Вашингтоном и Лондоном", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Дипломат добавил, что очевидным фактом является уже оплаченная ликвидация Украины, и это уже не вызывает сомнений.