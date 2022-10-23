По мнению главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, все действия Киева говорят о том, что он пытается сделать переговоры с российской стороной невозможными.
Именно поэтому сейчас бессмысленно убеждать Украину сесть за стол переговоров, ведь за Киев абсолютно всё решает Запад.
"Выдвижение Киевом безумных предусловий к переговорам с РФ имеет лишь одну задачу — не допустить переговоров в принципе. Эта позиция согласована/разработана Вашингтоном и Лондоном", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Дипломат добавил, что очевидным фактом является уже оплаченная ликвидация Украины, и это уже не вызывает сомнений.
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