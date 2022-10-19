Ни Запад, ни НАТО не заинтересованы в успешной и процветающей Украине, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
"Ишачок, который идёт за морковкой, тоже считает, что счастье перед носом. Но ждут от него не стремления к морковке, а того, что он таскает тележку", — пояснил Мирошник ТАСС.
Посол подчеркнул, что западные лидеры продвигают свои интересы за счёт украинцев, которые идут за них умирать.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.