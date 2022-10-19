Посол ЛНР Мирошник: Западу нужны люди, готовые умирать за его интересы

Ни Запад, ни НАТО не заинтересованы в успешной и процветающей Украине, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Ишачок, который идёт за морковкой, тоже считает, что счастье перед носом. Но ждут от него не стремления к морковке, а того, что он таскает тележку", — пояснил Мирошник ТАСС.

Посол подчеркнул, что западные лидеры продвигают свои интересы за счёт украинцев, которые идут за них умирать.