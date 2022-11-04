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19FortyFive: США могут повторить судьбу ЕС из-за энергетической политики Байдена

Мир

Вашингтон может повторить судьбу Евросоюза, если энергетическая политика, проводимая американским лидером Джо Байденом, останется прежней. Об этом пишет 19FortyFive.

19FortyFive: США могут повторить судьбу ЕС из-за энергетической политики Байдена

По словам автора материала Джека Спенсера, Европа страдает от стремительного роста стоимости энергоносителей, нормированного распределения топлива и деиндустриализации.

"Если Байден не внесёт изменения в энергетическую политику США, нас вскоре ждут аналогичные проблемы", — убеждён обозреватель.

Он считает, что цены на энергоресурсы увеличиваются в связи с ограничениями Вашингтона и Брюсселя на разработку новых месторождений газа, нефти и угля. Как пояснил автор, такая политика способна привести к полномасштабному кризису.

Спенсер также подчеркнул: лидеры ЕС на протяжении многих лет игнорировали требования граждан на предоставление доступного топлива. Брюссель сделал выбор в пользу "зелёной энергетики" и серьёзно ошибся, указал обозреватель. Он добавил, что теперь жители Европы платят высокую цену из-за неверных решений своих правительств.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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