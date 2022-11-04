19FortyFive: США могут повторить судьбу ЕС из-за энергетической политики Байдена

Вашингтон может повторить судьбу Евросоюза, если энергетическая политика, проводимая американским лидером Джо Байденом, останется прежней. Об этом пишет 19FortyFive.

По словам автора материала Джека Спенсера, Европа страдает от стремительного роста стоимости энергоносителей, нормированного распределения топлива и деиндустриализации.

"Если Байден не внесёт изменения в энергетическую политику США, нас вскоре ждут аналогичные проблемы", — убеждён обозреватель.

Он считает, что цены на энергоресурсы увеличиваются в связи с ограничениями Вашингтона и Брюсселя на разработку новых месторождений газа, нефти и угля. Как пояснил автор, такая политика способна привести к полномасштабному кризису.

Спенсер также подчеркнул: лидеры ЕС на протяжении многих лет игнорировали требования граждан на предоставление доступного топлива. Брюссель сделал выбор в пользу "зелёной энергетики" и серьёзно ошибся, указал обозреватель. Он добавил, что теперь жители Европы платят высокую цену из-за неверных решений своих правительств.