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Автор Антон Куликов

Газ по талонам: три сценария The Economist о том, что будет с Европой зимой

Экономика

В Европе установилась аномально тёплая погода, а газовые хранилища почти во всех странах Европы, в том числе в Германии, заполнены. Однако угроза мощного энергокризиса не исчезла.

Газ по талонам: три сценария The Economist о том, что будет с Европой зимой

Британское издание The Economist представило три возможных сценария развития событий, когда всё же наступят холода.

Первый оптимистичный. Этот сценарий предполагает, что кризис будет, но не катастрофический. Этот сценарий предполагает, что "Северный поток" останется закрытым, а Евросоюз, как и обещал, введёт эмбарго на поставки российской нефти. В таком случае дефицит природного газа в Европе составит 17 процентов. За него придётся переплатить, но физически его объёмов хватит.

Заметим, этот сценарий предполагает, что поставки газа из России продолжаются, хотя и не в тех объёмах, что ранее.

Второй вариант: Россия перекрывает поставки через Украину, а также прекращает поставки сжиженного природного газа через посредников. В таком случае расходы для европейских государств вырастут на десятки миллиардов долларов.

В ответ Запад может попытаться ужесточить нефтяные санкции, например, понизив "потолок" цен на поставляемые из России энергоносители. А РФ, в свою очередь, попытается убедить ОПЕК+ ещё больше снизить добычу нефти и тем самым стабилизирует свои нефтяные доходы.

Третий вариант: Россия перекрывает поставки по "Турецкому потоку", а также наносит удары по трубопроводам, которые ведут из Норвегии (очень странное предположение насчёт норвежских трубопроводов, заметим). Кроме того, сокращение добычи нефти по линии ОПЕК.

Это будет стоить Европе 250 миллиардов долларов в 2023 году и ещё 200 миллиардов в 2024 году.

Хранилища газа к тому моменту полностью опустеют, топливо начнут распределять административно (по талонам, так сказать). Германия начнет блокировать экспорт электричества. А там и разрушения пресловутой европейской солидарности следует ожидать.

Сценарии, разумеется, гипотетические. И некоторые предположения — вроде вышеупомянутых норвежских газопроводов — выглядят притянутыми за уши.

Отметим, что ранее некоторые эксперты говорили о том, что нынешний сезон европейские страны пройти могут, в том числе благодаря накопленным запасам газа. А вот в следующем году могут возникнуть серьёзные проблемы из-за сокращения поставок газа из России.

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