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В Европе заговорили о победе в газовой войне с Россией

Экономика

В Европе начались разговоры о победе над Россией в газовой войне. Но это явно неверная оценка ситуации.

В Европе заговорили о победе в газовой войне с Россией

Собственно, что даёт основания рассуждать о "победе"? Тёплая погода, которая установилась в Европе в последние недели, что позволяет экономить ресурсы, которые иначе пошли бы на отопление.

Кроме того, полные хранилища газа — об этом власти государств Евросоюза неоднократно заявляли. Кроме того, большое число танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ и находятся сейчас на рейдах европейских портов.

И как следствие — сочетание всех этих факторов привело к падению цен на газ.

Однако многие эксперты настроены пессимистично. Они полагают, что радоваться радо, а люди "немного расслабились" и "не видят угрозы".

"Мы не знаем, насколько холодно будет зимой, и мы ещё не начали отопительный сезон. Большая переменная величина — это погода", — приводит британская газета Financial Times слова одного из экспертов (перевод "ИноСМИ").

Эксперты-скептики отмечают, что цены на газ по-прежнему запредельно высоки. Особенно когда речь идёт о поставках через несколько месяцев. Газ по цене 115 евро за мегаватт-час электроэнергии равноценен 180 долларам за баррель нефти. А в контракты на декабрь и январь заложены цены, эквивалентные 230 с лишним долларам за баррель.

Стоит заметить, ранее были сообщения, что запасов газа в хранилищах европейским странам хватит примерно на 2-2,5 месяца. Это в том случае, если расходовать придётся только эти запасы. Но конечно, поставки СПГ из США и Катара, а также энергоносителей с норвежских месторождений едва ли прекратятся.

Эксперты отмечают, что нынешнюю зиму Европа пройдёт относительно без проблем — если зима будет тёплой. Но нынешние запасы были сделаны во многом благодаря поставкам из России. Без них подготовиться к следующему сезону странам Евросоюза будет куда сложнее. Если вообще возможно.

Поэтому весьма распространена точка зрения, что зима 2023/2024 годов будет для Европы куда сложнее, нежели нынешняя.

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Автор: Антон Куликов
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