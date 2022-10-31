Моравецкий остро отреагировал на отмену Амстердамом санкций ЕС против РФ

Нидерланды решили частично отменить санкции против РФ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался по данному вопросу достаточно истерично, отмечает EADaily.

Ранее в Амстердаме заявили о решении на обход 91 антироссийского ограничения, которые были введены Евросоюзом. Сделано это с целью обеспечения некой "степени гибкости в определённых случаях", сообщил голландский премьер Марк Рютте. Однако Моравецкий считает, что Нидерланды нарушили "верховенство права".

"Когда санкции явно нарушаются, это нарушение верховенства закона, нарушение нашего общего понимания. Эта акция не только нарушает солидарность, но и мешает Украине бороться за свободу и суверенитет в отношении безопасности всей Европы. <…> Такого рода процедуры — большая манипуляция, попытка обмануть действительность", — сказал премьер в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Подобные высказывания от Моравецкого слышать довольно странно, считает источник, ведь год назад Польша сама нарушила верховенство закона, когда польский суд утвердил примат национального права надо общим правом ЕС, вопреки Брюсселю.