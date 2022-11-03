Британская разведка MI6 разглядела гиперзвуковые "Кинжалы" под Минском

Британская разведка на спутниковых снимках обнаружила, что Россия направила два многоцелевых истребителя МиГ-31К на белорусский аэродром Мачулищи. Расстояние от военного объекта до Минска составляет 12 километров, а до Киева — 520 километров, передаёт EADaily.

В MI6 полагают, что присутствие истребителей в Белоруссии, которые якобы оснащены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", дают России дополнительное преимущество в ходе спецоперации на Украине.

"Украинские системы ПВО способны в лучшем случае сбить только 20 процентов этих ракет", — говорится в публикации разведки.

Однако MI6 попыталась успокоить киевское руководство и отметила ограниченные запасы "Кинжалов" у России. По мнению британцев, Москва развернула гиперзвуковое оружие под Минском, чтобы послать некий сигнал Западу и продемонстрировать поддержку со стороны Белоруссии.