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"Хуаньцю шибао": Макрон "открыл огонь" по США из-за стоимости энергоносителей

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США из-за высокой стоимости американских энергоносителей в период кризиса. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".

"Хуаньцю шибао": Макрон "открыл огонь" по США из-за стоимости энергоносителей

По информации издания, Париж указал Вашингтону на то, что внутренние цены на топливо в Штатах намного ниже, чем экспортные.

"Президент Франции Макрон открыл огонь по США, обвинив их в продаже природного газа Европе по рекордно высокой стоимости", — сказано в материале.

Автор статьи отметил, что американские власти решили воспользоваться энергокризисом и нарастили поставки энергоресурсов в страны ЕС. Он убеждён: Вашингтон "грабит" европейские государства "во время пожара".

Как подчёркивается в публикации, власти Франции осознают, что США хотят добиться экономического господства с помощью Европы.

"Мы не принимаем тот факт, что наши американские партнёры реализуют сниженный природный газ в четыре раза дороже, чем для своих корпораций", — приводит газета слова главы французского Минфина Брюно Ле Мэра.

Ранее аналитики портала Xinhua заявили, что Евросоюз увидел "истинное лицо" США после введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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