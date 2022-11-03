"Хуаньцю шибао": Макрон "открыл огонь" по США из-за стоимости энергоносителей

Французский лидер Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США из-за высокой стоимости американских энергоносителей в период кризиса. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".

По информации издания, Париж указал Вашингтону на то, что внутренние цены на топливо в Штатах намного ниже, чем экспортные.

"Президент Франции Макрон открыл огонь по США, обвинив их в продаже природного газа Европе по рекордно высокой стоимости", — сказано в материале.

Автор статьи отметил, что американские власти решили воспользоваться энергокризисом и нарастили поставки энергоресурсов в страны ЕС. Он убеждён: Вашингтон "грабит" европейские государства "во время пожара".

Как подчёркивается в публикации, власти Франции осознают, что США хотят добиться экономического господства с помощью Европы.

"Мы не принимаем тот факт, что наши американские партнёры реализуют сниженный природный газ в четыре раза дороже, чем для своих корпораций", — приводит газета слова главы французского Минфина Брюно Ле Мэра.

Ранее аналитики портала Xinhua заявили, что Евросоюз увидел "истинное лицо" США после введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов.