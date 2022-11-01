Отказавшись от российского топлива, страны Евросоюза ждали обещанной поддержки от США, но Вашингтон "накрутил" цены на сырьё в разгар кризиса и показал своё "истинное лицо", заявили китайские аналитики.
Так, после ввода эмбарго на российское голубое топливо и нефть, Европа оказалась на грани риска замёрзнуть, тогда как Вашингтон поднял стоимость своего СПГ в четыре раза.
"Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали", — заявили аналитики Xinhua.
Первым высказал недовольство президент Франции Эммануэль Макрон и заявил, что подобные действия Вашингтона непохожи на "дружественные шаги" и Штаты пытаются нажиться на Европе.
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