Xinhua: ЕС увидел "истинное лицо" США в разгар топливного кризиса

Отказавшись от российского топлива, страны Евросоюза ждали обещанной поддержки от США, но Вашингтон "накрутил" цены на сырьё в разгар кризиса и показал своё "истинное лицо", заявили китайские аналитики.

Так, после ввода эмбарго на российское голубое топливо и нефть, Европа оказалась на грани риска замёрзнуть, тогда как Вашингтон поднял стоимость своего СПГ в четыре раза.

"Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали", — заявили аналитики Xinhua.

Первым высказал недовольство президент Франции Эммануэль Макрон и заявил, что подобные действия Вашингтона непохожи на "дружественные шаги" и Штаты пытаются нажиться на Европе.