По сообщению руководства сухопутных войск Украины, рубежи обороны вокруг Киева укрепляются, вокруг города появляются всё новые фортификационные сооружения.
"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", — сказано в Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины.
Украинское командование подчеркнуло, что первоочередная задача — это организация укрытий для личного состава и оснащение огневых точек. В итоге путём организации различных инженерных заграждений на подступах к войскам реализуется система многоэшелонированной обороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.