ВСУ работают над возведением фортификационных сооружений вокруг Киева

По сообщению руководства сухопутных войск Украины, рубежи обороны вокруг Киева укрепляются, вокруг города появляются всё новые фортификационные сооружения.

"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", — сказано в Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины.

Украинское командование подчеркнуло, что первоочередная задача — это организация укрытий для личного состава и оснащение огневых точек. В итоге путём организации различных инженерных заграждений на подступах к войскам реализуется система многоэшелонированной обороны.