Украинские беженцы, проживающие в Германии, начали жаловаться в соцсетях, что от них требуют вернуть все пособия и льготы, которые им выделили ранее местные власти.
Так, один из пользователей опубликовал пост с письмом, в котором его просят вернуть 449 евро до 18 ноября.
Украинец отреагировал на это возмущённой подписью на родном языке.
"Эти с…требуют вернуть помощь! Вот тебе и Европа! Чтобы вы все сдохли!", — написал беженец.
Ранее взбешённые обнищанием и "веерными" отключениями электроэнергии украинцы устроили световой флешмоб против политики Зеленского в соцсетях. Они призвали включить 1 ноября свет в домах на максимум.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.