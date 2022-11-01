Власти Германии потребовали от украинских беженцев вернуть пособие

Украинские беженцы, проживающие в Германии, начали жаловаться в соцсетях, что от них требуют вернуть все пособия и льготы, которые им выделили ранее местные власти.

Так, один из пользователей опубликовал пост с письмом, в котором его просят вернуть 449 евро до 18 ноября.

Украинец отреагировал на это возмущённой подписью на родном языке.

"Эти с…требуют вернуть помощь! Вот тебе и Европа! Чтобы вы все сдохли!", — написал беженец.

Ранее взбешённые обнищанием и "веерными" отключениями электроэнергии украинцы устроили световой флешмоб против политики Зеленского в соцсетях. Они призвали включить 1 ноября свет в домах на максимум.