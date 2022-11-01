Недовольные "веерными" отключениями украинцы запустили световой флешмоб

Взбешённые обнищанием и "веерными" отключениями электроэнергии украинцы устроили световой флешмоб в соцсетях с хештегом #LightOnZelenskyyOff. Так они решили выразить свой протест против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Они призвали сегодня, 1 ноября, включить свет в домах на максимум.

Заметим, после вчерашних ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины эксперты, заговорили о самых серьёзных сбоях в сфере энергоснабжения за всё время проведения специальной военной операции.

На этом фоне киевские власти призвали граждан к максимальной экономии электроэнергии для снижения нагрузки.