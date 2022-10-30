Согласно сообщению центральной криминальной полиции Финляндии, оружие, которое Запад направляет Киеву, оказывается в руках преступников стран Северной Европы. Об этом говорят подтверждённые оперативные данные, отметили в ведомстве.
Соответствующее заявление сделал инспектор полиции Кристер Альгрен, слова которого приводит телерадиокомпания YLE.
"У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах. У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине", — сказал Альгрен.
Сотрудники финской полиции отметили, что особым спросом у преступников ЕС пользуются штурмовые винтовки. Однако более детальную информацию о проникающем в Европу оружии из Украины в полиции Финляндии предоставить отказались, сославшись на секретность.
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