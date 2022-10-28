Член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов предупредил, что Россия готова дать адекватный ответ по центрам принятия решений, причём не только в Европе, но и за океаном, если этого потребуют обстоятельства.
"У нас должна быть готовность — как на учениях наших ядерных сил и США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, и НАТО не кончается только европейским театром военных действий", — сказал Морозов на пресс-конференции по тематике: "Ядерные провокации на Украине: Кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Также Морозов напомнил о существовании в РФ военной стратегии по применению ядерного оружия, если безопасность страны окажется под угрозой.
Сенатор подчеркнул, что Вашингтону об этом известно. Но создание ядерной напряжённости в мире выгодно США, потому что она устраняет с их пути главных экономических конкурентов — ЕС, поскольку США получат возможность выйти из своего экономического кризиса благодаря европейским интеллектуальным, технологическим и индустриальным активам, которые получат в свою собственность.
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