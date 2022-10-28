Hürriyet: Турция подготовила "зимние туры" для жителей Европы

Турецкие туристические агентства представили "зимние туры" для жителей Европы, которые страдают из-за энергетического кризиса на Западе.

По информации Hürriyet, бизнесмены уже продают путёвки с режимом "всё включено" в пятизвёздочные отели на территории Антальи. Как отметили журналисты, граждане ЕС смогут уберечь себя от холода за сумму от одной тысячи евро до 10 тысяч евро.

В СМИ сообщили, что такой отдых длится два месяца. Поселиться можно в Бодруме, Мармарисе и Кушадасы. Некоторые жители Европы уже приобрели "зимние туры". Как подчеркнули в издании, число броней на ноябрь-декабрь оказалось в полтора раза больше, чем в эти же месяцы в прошлом году.

Ранее турецкие власти заявили о намерении организовать встречу глав Минэнерго РФ и Германии. Об этом написали в Aydınlık.