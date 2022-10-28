Турецкие туристические агентства представили "зимние туры" для жителей Европы, которые страдают из-за энергетического кризиса на Западе.
По информации Hürriyet, бизнесмены уже продают путёвки с режимом "всё включено" в пятизвёздочные отели на территории Антальи. Как отметили журналисты, граждане ЕС смогут уберечь себя от холода за сумму от одной тысячи евро до 10 тысяч евро.
В СМИ сообщили, что такой отдых длится два месяца. Поселиться можно в Бодруме, Мармарисе и Кушадасы. Некоторые жители Европы уже приобрели "зимние туры". Как подчеркнули в издании, число броней на ноябрь-декабрь оказалось в полтора раза больше, чем в эти же месяцы в прошлом году.
Ранее турецкие власти заявили о намерении организовать встречу глав Минэнерго РФ и Германии. Об этом написали в Aydınlık.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.