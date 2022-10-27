Эксперт об энергетическом кризисе в Европе: "Ни экологии, ни энергетики"

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru объяснил, где Европа просчиталась в вопросе энергетической безопасности.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал, что Европа оказалась в затруднительном положении из-за авантюристской политики ускоренного зелёного перехода и санкций.

Эксперт в области энергетики Кондратьев отметил, что Запад столкнулся с совокупностью факторов.

"Здесь, можно сказать, ставка на ускоренный энергопереход и быстрое развитие и, самое главное, отказ от инвестиций в традиционные источники энергии создали условия для того, чтобы мировая энергетическая система стала неустойчивой. Но вот именно к кризисным событиям, на мой взгляд, всё-таки привели те санкции, которые страны Запада наложили сначала на Иран и на Венесуэлу, фактически попытавшись их выключить из мирового рынка, и потом, уже в 2022 году, санкции, которые были наложены на Россию", — сказал Кондратьев.

Специалист отметил, что необходимо разделять экологию и энергетическую сферу.

"Современная экономика не может существовать без энергетики, в том числе и энергетики на возобновляемом топливе. Поэтому должен делаться какой-то выбор. И выбор, наверное, всё-таки должен основываться именно на экономических критериях", — выразил свою точку зрения Кондратьев.

Он отметил опасность ориентирования только на критерии снижения экологического вреда.

"Часто эти критерии оказываются такими очень односторонними, ситуация выходит из-под контроля, и, в итоге, не получается ни экологии, ни энергетики, — объяснил эксперт.

Ранее в Испании признали, что проблема энергокризиса в ЕС далека от решения.